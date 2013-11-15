Aşureli Tart

Sofra Tarifi

Hamur için: 150 gram tereyağı 1 çorba kaşığı yoğurt 1 su bardağı pudra şekeri 1 çay bardağı buzlu su 2 su bardağı un 1 çorba kaşığı buğday nişastası 1 çay bardağı toz antep fıstığı Bir tutam tuz İçine: 2 paket hazır aşure karışımı 3.5 su bardağı süt Dondurma

YAPILIŞI

Derin bir kaba tereyağı, yoğurt, pudra şekeri ve tuz koyup karıştırın. Unu, nişastayı, toz antep fıstığını ilave edin. Yoğurup, gerekirse soğuk su ekleyin. Tart kalıbını iyice yağlayın. Yoğurduğunuz hamuru tart kalıbı büyüklüğünde açıp, kalıbın içine yayın. 180 derece fırında 30-40 dakika pişirin. Bu arada aşureyi, ambalaj üzerindeki tarife göre hazırlayın (poşetin tamamını 3.5 su bardağı süte ilave edin. Orta ateşte karıştırarak 20 dakika kaynatın). Soğumaya bırakın. Fırından aldığınız tart soğuyunca, üzerine aşureyi yayın. Dondurma ile birlikte servis yapın.