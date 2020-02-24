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Baharatlı ve kırmızı soğanlı tart

Farklı bir tart tarifi arıyorsanız eşsiz lezzetiyle baharatlı ve kırmızı soğanlı tart sofralarınıza eşlik edebilir. İçerisinde kırmızı soğan, kakule, kekik, muskat gibi malzemelerle hazırlanan baharatlı ve kırmızı soğanlı tart tarifi vazgeçilmeziniz olacak.
Baharatlı ve kırmızı soğanlı tart
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:



1+3/4 su bardağı un



100 gram soğuk tereyağı



2 çorba kaşığı parmesan peyniri



1 tatlı kaşığı tane kimyon



4-5 çorba kaşığı buzlu su



Yarım çay kaşığı tuz



Dolgusu için:



500 gram piyazlık doğranmış kırmızı soğan



2 çorba kaşığı zeytinyağı



6-7 adet kakule (tohumları çıkarılmış)



1 tatlı kaşığı top kekik



1 çay kaşığı pulbiber



İki tutam rendelenmiş muskat



Yarım çay bardağı balzamik sirke



2 çorba kaşığı esmerşeker



100 ml krema



Yarım çay bardağı süt, 2 adet yumurta



Üzeri için:



100 gram keçi peyniri



4 dal biberiye


YAPILIŞI

Tart hamuru için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp yoğurun ve sert bir hamur elde edin. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 15 dakika dinlendirin. Hamuru tart kalıbınızın içini kaplayacak büyüklükte açın. Kenarlarını da kaplayacak şekilde içine yerleştirin. Dolgusu için zeytinyağını geniş bir tavaya alın. Üzerine soğan ekleyip kısık ateşte 15-20 dakika karıştırarak pişirin. Kekik, pul biber, kakule, balzamik sirke ve şekeri ekleyin. Karışım parlak olana dek, yaklaşık 10 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Soğuduktan sonra tartın üzerine yerleştirin. Krema, süt ve yumurtayı çırpın. Üzerine muskat ekleyin. Karışımı tartın üzerine gezdirin. Dilimlenmiş keçi peynirini koyun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri pembeleşene dek pişirin. Dilimleyip biberiye ile süsledikten sonra servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel

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