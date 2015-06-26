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Cevizli ve Çikolatalı Tart

Cevizli ve Çikolatalı Tart
  • 12 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağından 1 parmak az un

Yarım su bardağı toz şeker

150 gram tereyağı

3 adet yumurta, bir tutam tuz

İç malzemesi için: 150 gram toz ceviz

1 su bardağından 1 parmak az toz şeker

3 adet yumurta, yarım çay kaşığı tarçın

1 adet limonun suyu

Üzerine: 200 gram bitter çikolata

Süslemek için: Rendelenmiş bitter ve

sütlü çikolata, vişne

YAPILIŞI

HAMUR için tüm malzemeyi derin bir kaba alıp, yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamuru strech filme sarıp buzdolabında yarım saat dinlendirin. Daha sonra hamuru merdane ile açıp, 26 cm çapındaki tart kalıbına yerleştirin. İç malzemesi için tüm malzemeyi bir kapta karıştırın. Cevizli harcı hamurun içine yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Tart soğuyunca üzerini benmari usulü erittiğiniz çikolata ile kaplayın. Rendelenmiş çikolata ve vişne ile süsleyin.
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