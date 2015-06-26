Cevizli ve Çikolatalı Tart

Sofra Tarifi

Hamuru için: 3 su bardağından 1 parmak az un Yarım su bardağı toz şeker 150 gram tereyağı 3 adet yumurta, bir tutam tuz İç malzemesi için: 150 gram toz ceviz 1 su bardağından 1 parmak az toz şeker 3 adet yumurta, yarım çay kaşığı tarçın 1 adet limonun suyu Üzerine: 200 gram bitter çikolata Süslemek için: Rendelenmiş bitter ve sütlü çikolata, vişne

YAPILIŞI

HAMUR için tüm malzemeyi derin bir kaba alıp, yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamuru strech filme sarıp buzdolabında yarım saat dinlendirin. Daha sonra hamuru merdane ile açıp, 26 cm çapındaki tart kalıbına yerleştirin. İç malzemesi için tüm malzemeyi bir kapta karıştırın. Cevizli harcı hamurun içine yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Tart soğuyunca üzerini benmari usulü erittiğiniz çikolata ile kaplayın. Rendelenmiş çikolata ve vişne ile süsleyin.