Çilekli Tart

Öncelikle unu derin bir kaba eleyin. Vanilya ve pudra şekeri ekleyip karıştırın. Oda sıcaklığındaki margarin ve buzlu suyu ekleyip hamur yoğurun. Hamuru yağlanmış tart kalıbına yerleştirip 20 dakika buzdolabında dinlendirin. Üzerine çatalla birkaç delik açıp, yağlı kağıt serin. Kabarmaması için üzerine bakliyat doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Yağlı kağıt ve üzerindeki bakliyatı alıp 15 dakika daha pişirin. Diğer taraftan kreması için süt, çırpılmış yumurta sarısı, toz şeker, mısır unu ve vanilyayı bir tencereye alın. Kısık ateşte, karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Karıştırarak soğutun. Tartı, servis tabağına çıkartın.

Soğuyan kremayı tartın içine yayın. Üzerine çilek ve böğürtlenleri dizin. Dilimleyerek servis yapın.