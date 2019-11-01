Elmalı çikolatalı tart tarifi

Hamur için öncelikle un, tozşeker ve tuzu derin bir kapta karıştırıp ardından tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla karıştırmaya başlayın. Kum gibi ayrışan bir karışım elde ettiğinizde soğuk su ve sirkeyi ekleyip karıştırmaya devam edin. Hamur toparlanınca folyoya sarıp buzdolabında 1 saat kadar bekletin. Dolaptan çıkan hamuru merdane ile açıp tart kalıbınızın içine kenarları da kaplayacak şekilde yerleştirin. Üzerine rendelenmiş ve fazla suyu alınmış elmaları yayın ve tozşeker serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20- 25 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan çikolatayı benmari usulü eritip üzerine ısıtılmış kremayı ekleyin ve karıştırın. Soğuyan tartın üzerine çikolata karışımını yayıp tekrar soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.