Elmalı çikolatalı tart tarifi

● Hamuru için: 2 su bardağı un
● 1 çay kaşığı tozşeker
● Bir tutam tuz
● 155 gram soğuk tereyağı (önceden küp doğranıp, buzdolabında bekletilmiş)
● 1/4 su bardağı+1 çorba kaşığı çok soğuk su
● 1 tatlı kaşığı elma sirkesi
● Üzeri için: 6 adet kırmızı elma
● 3 çorba kaşığı tozşeker
● 200 gram kuvertür çikolata
● 100 ml krema (1 kutu: 200 ml)
Hamur için öncelikle un, tozşeker ve tuzu derin bir kapta karıştırıp ardından tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla karıştırmaya başlayın. Kum gibi ayrışan bir karışım elde ettiğinizde soğuk su ve sirkeyi ekleyip karıştırmaya devam edin. Hamur toparlanınca folyoya sarıp buzdolabında 1 saat kadar bekletin. Dolaptan çıkan hamuru merdane ile açıp tart kalıbınızın içine kenarları da kaplayacak şekilde yerleştirin. Üzerine rendelenmiş ve fazla suyu alınmış elmaları yayın ve tozşeker serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20- 25 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan çikolatayı benmari usulü eritip üzerine ısıtılmış kremayı ekleyin ve karıştırın. Soğuyan tartın üzerine çikolata karışımını yayıp tekrar soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.