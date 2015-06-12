Ispanaklı Sufle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg ıspanak
4 adet yumurta
1 su bardağı
rendelenmiş kaşar
peyniri
2 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
Beşamel sos için:
2 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı tereyağı
2 su bardağı süt
Bir tutam muskat
Bir tutam tuz
YAPILIŞI
YIKANMIŞ ıspanağı sıcak suda 2 dakika haşlayıp, soğuk suya aktarın. Suyunu iyice süzdürüp kıyın. Beşamel sos için unu tereyağında kavurun. Üzerine süt, muskat ve tuz ekleyip karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp, ıspanağı, ardından yumurta sarılarını ekleyip karıştırın. Yumurta aklarını başka bir kap içinde, tuzla birlikte kar haline gelene dek çırpın. Daha sonra kaşık kaşık ıspanaklı karışıma ilave edip, hafifçe karıştırın. Yağlanmış sufle kaplarına pay edip, üzerlerine kaşar peyniri ve pul biber serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.