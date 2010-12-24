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Ispanaklı Kiş

Ispanaklı Kiş
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un

100 gram oda sıcaklığında

bekletilmiş margarin

2 adet yumurtanın sarısı

Yeteri kadar su

Tuz

İç harcı için: 1 adet soğan

2 çorba kaşığı sıvı yağ

250 gram ıspanak

1 çay bardağı ufalanmış

beyaz peynir

Tuz, karabiber

Dolgusu için: 2 adet yumurta

1 paket krema

Üzeri için: 1 su bardağı

rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

İç harcı hazırlamak için, kıyılmış soğanı sıvı yağda kavurun. İnce kıyılmış ıspanak, beyaz peynir, tuz ve karabiberi ekleyip, ateşte kavurun. Soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde un, margarin, yumurta sarısı, su ve tuzu iyice yoğurup, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamuru 30 dakika dinlendirin. Oklava ile ince şekilde açıp, fırın tepsisine yayın. Üzerine ıspanaklı harcı yerleştirin. Yumurta ve kremayı iyice çırpıp, ıspanaklı harcın üzerine dökün. Kaşar peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirip, servis yapın.
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