Ispanaklı Kiş

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı un
100 gram oda sıcaklığında
bekletilmiş margarin
2 adet yumurtanın sarısı
Yeteri kadar su
Tuz
İç harcı için: 1 adet soğan
2 çorba kaşığı sıvı yağ
250 gram ıspanak
1 çay bardağı ufalanmış
beyaz peynir
Tuz, karabiber
Dolgusu için: 2 adet yumurta
1 paket krema
Üzeri için: 1 su bardağı
rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
İç harcı hazırlamak için, kıyılmış soğanı sıvı yağda kavurun. İnce kıyılmış ıspanak, beyaz peynir, tuz ve karabiberi ekleyip, ateşte kavurun. Soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde un, margarin, yumurta sarısı, su ve tuzu iyice yoğurup, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamuru 30 dakika dinlendirin. Oklava ile ince şekilde açıp, fırın tepsisine yayın. Üzerine ıspanaklı harcı yerleştirin. Yumurta ve kremayı iyice çırpıp, ıspanaklı harcın üzerine dökün. Kaşar peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirip, servis yapın.