Ispanaklı Kiş

Sofra Tarifi

2 su bardağı un 100 gram oda sıcaklığında bekletilmiş margarin 2 adet yumurtanın sarısı Yeteri kadar su Tuz İç harcı için: 1 adet soğan 2 çorba kaşığı sıvı yağ 250 gram ıspanak 1 çay bardağı ufalanmış beyaz peynir Tuz, karabiber Dolgusu için: 2 adet yumurta 1 paket krema Üzeri için: 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

İç harcı hazırlamak için, kıyılmış soğanı sıvı yağda kavurun. İnce kıyılmış ıspanak, beyaz peynir, tuz ve karabiberi ekleyip, ateşte kavurun. Soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde un, margarin, yumurta sarısı, su ve tuzu iyice yoğurup, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamuru 30 dakika dinlendirin. Oklava ile ince şekilde açıp, fırın tepsisine yayın. Üzerine ıspanaklı harcı yerleştirin. Yumurta ve kremayı iyice çırpıp, ıspanaklı harcın üzerine dökün. Kaşar peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirip, servis yapın.