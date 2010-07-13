Mini Tartöletler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle üst süsleme kısmını hazırlayıp buzdolabına kaldırırsak, kurabiyelerimiz piştiğinde, süslemenin donmasını bekleyerek zaman kaybetmemiş oluruz.Şimdi kurabiyemizin hazırlanışına geçelim… Unu, oda sıcaklığında yumuşayan tereyağını ve bir fiske tuzu da ilave edip, iyice karıştırıyoruz. Yumuşak bir hamur elde etmemiz lazım! Bunun için bir-iki çorba kaşığı su ilave edebiliriz. Hamurdan küçük parçalar kopararak, mini tartölet kalıplarımızın içine yerleştirdikten sonra, her birinin üzerine, ağırlık yapması için nohut, fasulye gibi bakliyat ekliyoruz. 170

derece fırında 10-15 dakikada pişiyor. (Ben kendi fırınıma göre veriyorum dereceyi ama siz, kendi fırınınızın orta derece sıcaklığına getirin. Pişme süresinin de, kullandığınız fırının özelliklerine bağlı olarak azalıp artabileceğini unutmayın!)

Üst krema yapımı

Ben hafif olduğu için peynir ve yoğurt karışımlı olan kremaları kullanıyorum. Yapılışı da oldukça basit bu kremanın. Labne peyniri, süzme yoğurt, pudra şekeri ve vanilyayı iyice karıştırıyoruz. İşte kremamız

hazır bile (Pudra şekeri, gördüğünüz gibi oldukça az. Tart hamurunda da şeker bulunmuyor. Eğer daha tatlı olsun diyorsanız, şeker oranını arttırmanız gerek.)! Hazır olan kremamızı ister krema

torbasına doldurun, isterseniz bir tatlı kaşığı yardımı ile tartöletlerin içlerine bir ölçü doldurun.

Üst süsleme

Benmari usulü erittiğim 50 gram bitter çikolatadan, bir fırça yardımı ile yağlı kağıt üzerine çiçek şekilleri

oluşturdum ve donması için buzdolabına kaldırdım. Bir–iki saat sonra onları yağlı kağıt üzerinden

dikkatle alarak kremalı tartöletlerin üzerine yerleştirdim. En son üzerlerine hindistan cevizi serperek sunuma hazır hale getirmiş oldum mini tartöletleri.



NOT: Çiçek formu vermekte zorlanırsanız yağlı kağıt üzerine önceden kurşun kalem ile çiçek resimleri çizin. Sonra yağlı kağıdı ters çevirip, çizdiğiniz çizgilerin üstünden sürün çikolatayı.