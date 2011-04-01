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Orman Meyveli Turta

Orman Meyveli Turta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

İki buçuk su bardağı un

200 gram tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

Bir tutam tuz

İçi için:

600 gram dondurulmuş karışık

orman meyvesi (böğürtlen, frenk

üzümü, yaban mersini, çilek)

10 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı buğday nişastası

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Hamur malzemelerini geniş bir kaba alarak elinizle iyice yoğurun. Hamurun 2/3'lük kısmını alıp merdane ile kalıbınızın kenarlarını da örtebilecek büyüklükte açın. Sonra yağlanmış turta kalıbına alıp, elinizle düzeltin. İç malzemenin meyvelerini kullanmadan 15 dakika önce geniş bir kaba alıp çözülmeleri bekleyin. Daha sonra fazla sularını akıtıp üzerine toz şeker, tereyağı ve buğday nişastasını ekleyip harmanlayın. Karışımı tuta kabına boşaltın. Kalan hamur parçasını da kalıbı büyüklüğü kadar açın. Sonra bir kurabiye kalıbı ile hamurdan 4 parça kesip çıkarın. Hamuru tartın üzerine kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Daha sonra fırın ısısını 180 dereceye düşürüp 45 dakika daha pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.

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