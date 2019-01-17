Portakallı Merengli Tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tart hamuru için un ve tereyağını mutfak robotu veya mikser yardımı ile ekmek kırıntısı halini alana kadar karıştırın. Pudraşekeri, yumurta ve su ilave edip toparlanana dek hamur karıştırın. Üzerini streç filmle kapatıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Hamuru tezgaha alıp merdane yardımıyla orta boy tart kalıbından biraz daha büyük olacak şekilde açın. Tart kalıbına, kenarlarını da kaplayacak şekilde yerleştirin. Tabanın kabarmasını önlemek için çatalla 4-5 yerinden delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Portakallı dolgu için nişasta, portakal suyu, su ve portakal kabuğunu tencereye alıp, kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde yumurta sarıları ile tozşekeri iyice çırpın. Yavaş yavaş ve karıştırarak tencereye ilave edin. Yeniden ocağa oturtup, 1-2 dakika karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp 5 dakika dinlendirip tart hamurunun üzerine yayın. Mereng için yumurta aklarını kuru ve temiz cam bir kaba alıp tuz ilave edin ve mikserin düşük devrinde çırpmaya başlayın. Sonra hızlı devirde koyulaşmaya başlayana dek çırpın. Koyulaştığında tozşeker katıp karıştırın. Nişasta ve limon suyu ilave edip, karıştırma kabını ters çevirdiğinizde dökülmeyecek kıvama gelene dek çırpın. Merengi portakallı dolgunun üzerine yayıp, spatula yardımıyla hafif şekil verin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika kontrollü olarak pişirin.