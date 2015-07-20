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Sirkeli Ayvalı Tart

Sirkeli Ayvalı Tart
  • 8-10 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kahve fincanı sirke

1 adet yumurta

1 paket (250 gram) margarin

4 çorba kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

1-2 çay kaşığı tarçın

Harç için: 3 adet ayva

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için: Pudra şekeri

YAPILIŞI

SİRKE, yumurta, margarin, toz şeker, vanilya ve kabartma tozunu karıştırın. Sert bir hamur elde edene dek azar azar un ekleyin Hamurun 1/3'ünü ayırıp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Harç için ayvaların kabuklarını temizleyip çekirdek yataklarını çıkarın. Küp doğrayıp, toz şekerle birlikte pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Orta boy bir tart kalıbına tart hamurunu yayın. Ortasına ayvalı harcı yerleştirin. Tarçın serpip, buzdolabından aldığınız hamuru tartın üzerine rendeleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Pudra şekeri ile süsleyip servis yapın.
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