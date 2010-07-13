DETAYLI ARA
Sofra / Tartlar ve Kişler / Vişne Reçelli Tart

Vişne Reçelli Tart

Vişne Reçelli Tart
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

2 adet yumurta sarısı

100 gram pudra şekeri

150 gram tereyağı (oda sıcaklığında eritilmiş) l 300 gram un

1 çorba kaşığı vişne likörü

1 paket kabartma tozu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Yarım kavanoz vişne reçeli

YAPILIŞI

Yumurtaların tamamını, şekerle birlikte krema kıvamına gelene dek çırpın ve tereyağı ekleyip çırpmaya devam edin. Unu eleyin ve karışıma ekleyerek karıştırmaya devam ederken, sırasıyla likör, kabartma tozu ve rendelenmiş limon kabuğunu katın. Hamur iyice karıştığında streç filme sarıp, buzdolabında yarım saat dinlendirin. Tartı yapacağınız kabın tabanını ve kenarlarını tereyağı ile yağlayın, un serpip kabı sallayarak dağılmasını sağlayın. Dinlenmiş hamurun 2/3'ünü kabın tabanına yayın ve parmaklarınızla bastırarak kenarlarını yükseltin. Hamur üzerinde çatal ile delikler açın ve reçelin suyunu biraz süzerek hamurun üzerine yayın. Kalan hamurdan parçalar kopartıp, çeşitli uzunluklarda şeritler yapın. Reçelin üzerini kafes şeklinde kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin ve soğuduktan sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fırında Şeftali
Fırında Şeftali
Karamelli Pişmeyen Turta
Karamelli Pişmeyen Turta
Elmalı Tart
Elmalı Tart
Limon Dolgulu Tartöletler
Limon Dolgulu Tartöletler
Kurufasulye Unlu Çikolatalı Limonata Tart
Kurufasulye Unlu Çikolatalı Limonata Tart
Kabaklı Kiş
Kabaklı Kiş
Asma Yapraklı Sarma Börek
Asma Yapraklı Sarma Börek
Erikli Salata
Erikli Salata

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN