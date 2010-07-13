Vişne Reçelli Tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaların tamamını, şekerle birlikte krema kıvamına gelene dek çırpın ve tereyağı ekleyip çırpmaya devam edin. Unu eleyin ve karışıma ekleyerek karıştırmaya devam ederken, sırasıyla likör, kabartma tozu ve rendelenmiş limon kabuğunu katın. Hamur iyice karıştığında streç filme sarıp, buzdolabında yarım saat dinlendirin. Tartı yapacağınız kabın tabanını ve kenarlarını tereyağı ile yağlayın, un serpip kabı sallayarak dağılmasını sağlayın. Dinlenmiş hamurun 2/3'ünü kabın tabanına yayın ve parmaklarınızla bastırarak kenarlarını yükseltin. Hamur üzerinde çatal ile delikler açın ve reçelin suyunu biraz süzerek hamurun üzerine yayın. Kalan hamurdan parçalar kopartıp, çeşitli uzunluklarda şeritler yapın. Reçelin üzerini kafes şeklinde kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin ve soğuduktan sonra servis yapın.