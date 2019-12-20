Ayçekirdekli ve acılı tavuk tarifi

1 çay bardağı ayıklanmış ayçekirdeği
500 gram tavuk göğsü
2 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı hardal
1 çorba kaşığı acı biber salçası
Bir buçuk su bardağı sıcak su, tuz
Patates püresi için:
2 adet büyük boy patates
2 çorba kaşığı tereyağı
1 su bardağı süt, 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yarım çay bardağı sıcak su, tuz
Tereyağını tencerede eritin. Üzerine ayçekirdeği, hardal, salça ve tuz katıp, biraz çevirerek ocaktan alın. Tavuk etlerini bu sosa bulayıp, aynı tencereye yerleştirin. Üzerine 1 su bardağı sıcak su döküp, kısık ateşte 20-25 dakika pişirin. Tavuğu servis tabağına alın. Kalan sosun üzerine yarım su bardağı sıcak su koyup, bir taşım kaynatın ve tavuğun üzerine gezdirin. Püre için patatesleri haşlayın. Kabuklarını soyup, çatalla ezin. Bir tencereye tereyağı koyup, eritin ve patatesi ilave edin. Süt, kaşar peyniri ve tuz ekleyip, tümünü karıştırın. Kısık ateşte 2-3 dakika pişirip, ayçekirdeğini ekleyin ve tencereyi ocaktan alın. Tavukla birlikte sıcak olarak servis yapın.