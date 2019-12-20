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Sofra / Tavuk Yemekleri / Ayçekirdekli ve acılı tavuk tarifi

Ayçekirdekli ve acılı tavuk tarifi

Tavukla ayçekirdek olmaz diyenlere nefis bir tarif... Harika bir sos ile tamamlanan bu tavuğu kesinlikle denemelisiniz! İşte ayçekirdekli tavuk tarifi...
Ayçekirdekli ve acılı tavuk tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı ayıklanmış ayçekirdeği



500 gram tavuk göğsü



2 çorba kaşığı tereyağı



1 çorba kaşığı hardal



1 çorba kaşığı acı biber salçası



Bir buçuk su bardağı sıcak su, tuz



Patates püresi için:



2 adet büyük boy patates



2 çorba kaşığı tereyağı



1 su bardağı süt, 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



Yarım çay bardağı sıcak su, tuz


YAPILIŞI

Tereyağını tencerede eritin. Üzerine ayçekirdeği, hardal, salça ve tuz katıp, biraz çevirerek ocaktan alın. Tavuk etlerini bu sosa bulayıp, aynı tencereye yerleştirin. Üzerine 1 su bardağı sıcak su döküp, kısık ateşte 20-25 dakika pişirin. Tavuğu servis tabağına alın. Kalan sosun üzerine yarım su bardağı sıcak su koyup, bir taşım kaynatın ve tavuğun üzerine gezdirin. Püre için patatesleri haşlayın. Kabuklarını soyup, çatalla ezin. Bir tencereye tereyağı koyup, eritin ve patatesi ilave edin. Süt, kaşar peyniri ve tuz ekleyip, tümünü karıştırın. Kısık ateşte 2-3 dakika pişirip, ayçekirdeğini ekleyin ve tencereyi ocaktan alın. Tavukla birlikte sıcak olarak servis yapın.

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