Ayçekirdekli ve acılı tavuk tarifi

Tereyağını tencerede eritin. Üzerine ayçekirdeği, hardal, salça ve tuz katıp, biraz çevirerek ocaktan alın. Tavuk etlerini bu sosa bulayıp, aynı tencereye yerleştirin. Üzerine 1 su bardağı sıcak su döküp, kısık ateşte 20-25 dakika pişirin. Tavuğu servis tabağına alın. Kalan sosun üzerine yarım su bardağı sıcak su koyup, bir taşım kaynatın ve tavuğun üzerine gezdirin. Püre için patatesleri haşlayın. Kabuklarını soyup, çatalla ezin. Bir tencereye tereyağı koyup, eritin ve patatesi ilave edin. Süt, kaşar peyniri ve tuz ekleyip, tümünü karıştırın. Kısık ateşte 2-3 dakika pişirip, ayçekirdeğini ekleyin ve tencereyi ocaktan alın. Tavukla birlikte sıcak olarak servis yapın.