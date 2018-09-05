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Sofra / Tavuk Yemekleri / Çıtır Tavuk

Çıtır Tavuk

Çıtır Tavuk
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram jülyen doğranmış tavuk göğsü

1 çay bardağı mısır veya buğday nişastası

2 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber

tuz



KIZARTMAK İÇİN: 1 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Tavuğu geniş bir kaba alıp üzerine nişasta ilave edin ve harmanlayın. Fazla kısmını almak için bir süzgece koyup sallayın. Yumurtaları bir tabağa kırıp çırpın. Galeta ununu düz bir tabağa alıp, tuz ve karabiberle karıştırın. Sıvı yağı yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp orta ateşte kızdırın. Tavukların yarısını önce yumurtaya, sonra galeta ununa bulayın. Kızgın yağa atıp önlü arkalı kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Kalan tavukları da aynı şekilde pişirip servis yapın.
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