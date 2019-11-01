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Sofra / Tavuk Yemekleri / Elmalı zencefilli tavuk tarifi

Elmalı zencefilli tavuk tarifi

Leziz ve bir o kadar da doyurucu bi tarife hazır mısınız? işte elmanın bir tavuğa nasıl lezzet kattığını gösteren elmalı zencefilli tavuk tarifi....
Elmalı zencefilli tavuk tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Sevgililer Günü
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 2 adet yeşil elma



● 500 gram tavuk göğsü



● Pane harcı için: 1 çay bardağı un



● 2 adet yumurta



● 1 çay bardağı galeta unu veya hazır pane harcı



● Kızartmak için: Sıvıyağ



● Sos için: 50 gram taze zencefil



● 2 adet chili biber



● 3-4 dal kişniş



● 1 çay bardağı soya sosu


YAPILIŞI

Tavuğu şinitzel gibi açıp ince dilimler çıkarın. Elmaları dilimleyip her elma dilimine bir parça tavuk sarın. Önce una, sonra yumurtaya, ardından paneye bulayarak kızartın. Sos için rendelenmiş zencefil, küçük doğradığınız kişniş yaprakları ve chili biberi bir kasede karıştırın. Üzerine soya sosu ekleyin ve kızarmış tavukla birlikte servis yapın.

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