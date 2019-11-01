Sofra Tavuk Yemekleri Elmalı zencefilli tavuk tarifi

Elmalı zencefilli tavuk tarifi

Leziz ve bir o kadar da doyurucu bi tarife hazır mısınız? işte elmanın bir tavuğa nasıl lezzet kattığını gösteren elmalı zencefilli tavuk tarifi....

4 Kişilik

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