Elmalı zencefilli tavuk tarifi

● 2 adet yeşil elma
● 500 gram tavuk göğsü
● Pane harcı için: 1 çay bardağı un
● 2 adet yumurta
● 1 çay bardağı galeta unu veya hazır pane harcı
● Kızartmak için: Sıvıyağ
● Sos için: 50 gram taze zencefil
● 2 adet chili biber
● 3-4 dal kişniş
● 1 çay bardağı soya sosu
Tavuğu şinitzel gibi açıp ince dilimler çıkarın. Elmaları dilimleyip her elma dilimine bir parça tavuk sarın. Önce una, sonra yumurtaya, ardından paneye bulayarak kızartın. Sos için rendelenmiş zencefil, küçük doğradığınız kişniş yaprakları ve chili biberi bir kasede karıştırın. Üzerine soya sosu ekleyin ve kızarmış tavukla birlikte servis yapın.