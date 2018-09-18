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Fırında Sebzeli Tavuk

Fırında Sebzeli Tavuk
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet tavuk baget

6 adet bebek patates

10 adet arpacık soğan

2 adet havuç

4-5 diş sarımsak

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1'er tatlı kaşığı toz kırmızıbiber ve kekik

Tuz


YAPILIŞI

Yıkanıp kurulanmış derili tavuk baget, kabuğuyla iyice yıkanmış patates, temizlenmiş arpacık soğan, irice doğranmış havuç, sarmısak, zeytinyağı, toz kırmızıbiber, kekik ve damak tadınıza göre tuzu fırın poşetine koyup, ağzını sıkıca bağlayın ve sallayarak karışmalarını sağlayın. Fırın tepsisine yerleştirip, 2-3 yerinden bıçak yardımıyla delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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