Fırında Sebzeli Tavuk

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yıkanıp kurulanmış derili tavuk baget, kabuğuyla iyice yıkanmış patates, temizlenmiş arpacık soğan, irice doğranmış havuç, sarmısak, zeytinyağı, toz kırmızıbiber, kekik ve damak tadınıza göre tuzu fırın poşetine koyup, ağzını sıkıca bağlayın ve sallayarak karışmalarını sağlayın. Fırın tepsisine yerleştirip, 2-3 yerinden bıçak yardımıyla delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.