Fırında tavuk

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Marine için soğanı rendeleyip suyunu sıkın ve bir kaba alın. Üzerine yoğurt, salça, sarmısak, nar ekşisi, limon suyu, baharat ve tuz ekleyin. Tavuğun her tarafına iyice sürün ve bir buzdolabı poşetine koyun. Bu şekilde bir gece buzdolabında bekletin. Diğer taraftan servis için soyulmuş patates, domates ve biberlerin üzerine zeytinyağı gezdirin. Tuz ve baharat ekleyip karıştırın. Marine edilmiş tavuğu poşetten çıkarıp bir fırın kabına alın. Etrafına sebzeleri yerleştirin. Kabın üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat pişirin. Kabın üzerini açıp fırın ısısını 170 dereceye düşürün ve 15-20 dakika daha pişirin.