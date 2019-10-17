Hardallı pırasalı tavuk şişleri tarifi

Tavukları kuşbaşı doğrayın. Pırasa ve patatesleri de tavuklara uygun boyda doğrayın. Daha sonra diri kalacak şekilde haşlayın. Küçük bir kasede hardal, zeytinyağı, ezilmiş sarmısak, tuz, karabiber ve biberiyeyi karıştırın. Tavuk ve sebzelerin üzerine bu sosu döküp harmanlayın. Pırasa, patates, tavuk ve lime dilimlerini şişlere dizin. Yarım saat bekletip, tercihen döküm bir tavada önlü arkalı pişirin ve sıcak olarak servis yapın.