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Sofra / Tavuk Yemekleri / Hardallı pırasalı tavuk şişleri tarifi

Hardallı pırasalı tavuk şişleri tarifi

Soğan ve sarmısağın da içinde yer aldığı, şifa özelliği ile bilinen zambakgiller ailesinin bir üyesi olan pırasa, diğer aile üyeleri gibi sağlık için son derece yararlıdır. Pırasalı tariflerin en lezzetlisi hardallı pırasalı tavuk şiş tarifi...
Hardallı pırasalı tavuk şişleri tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet pırasa



500 gram kemiksiz tavuk göğsü



8 adet bebek patates



3 adet dilimlenmiş lime (yeşil limon)



3'er çorba kaşığı hardal ve zeytinyağı



3 diş ezilmiş sarmısak



1 dal kıyılmış biberiye, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Tavukları kuşbaşı doğrayın. Pırasa ve patatesleri de tavuklara uygun boyda doğrayın. Daha sonra diri kalacak şekilde haşlayın. Küçük bir kasede hardal, zeytinyağı, ezilmiş sarmısak, tuz, karabiber ve biberiyeyi karıştırın. Tavuk ve sebzelerin üzerine bu sosu döküp harmanlayın. Pırasa, patates, tavuk ve lime dilimlerini şişlere dizin. Yarım saat bekletip, tercihen döküm bir tavada önlü arkalı pişirin ve sıcak olarak servis yapın.

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