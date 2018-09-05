Kremalı Mantarlı Tavuk

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk etini kuşbaşı doğrayın. Mantarları temizleyip dörde bölün. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtıp, tavuğu suyunu salıp çekene dek soteleyin. Üzerine sıvı yağ ve mantarı katın. 5 dakika soteleyip kıyılmış taze soğan ekleyip 5 dakika daha kavurun. Tuz ve karabiberini ayarlayın. En son kremayı ilave edin ve birkaç dakika suyunu çekene dek pişirip ocaktan alın. Dereotu ile süsleyerek servis yapın.