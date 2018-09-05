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Sofra / Tavuk Yemekleri / Kremalı Mantarlı Tavuk

Kremalı Mantarlı Tavuk

Kremalı Mantarlı Tavuk
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kemiksiz tavuk kalça

200 ml krema

200 gram mantar

3 çorba kaşığı sıvı yağ

4 dal taze soğan

2-3 dal dereotu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Tavuk etini kuşbaşı doğrayın. Mantarları temizleyip dörde bölün. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtıp, tavuğu suyunu salıp çekene dek soteleyin. Üzerine sıvı yağ ve mantarı katın. 5 dakika soteleyip kıyılmış taze soğan ekleyip 5 dakika daha kavurun. Tuz ve karabiberini ayarlayın. En son kremayı ilave edin ve birkaç dakika suyunu çekene dek pişirip ocaktan alın. Dereotu ile süsleyerek servis yapın.
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