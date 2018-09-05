Kremalı Mantarlı Tavuk

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram kemiksiz tavuk kalça
200 ml krema
200 gram mantar
3 çorba kaşığı sıvı yağ
4 dal taze soğan
2-3 dal dereotu
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Tavuk etini kuşbaşı doğrayın. Mantarları temizleyip dörde bölün. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtıp, tavuğu suyunu salıp çekene dek soteleyin. Üzerine sıvı yağ ve mantarı katın. 5 dakika soteleyip kıyılmış taze soğan ekleyip 5 dakika daha kavurun. Tuz ve karabiberini ayarlayın. En son kremayı ilave edin ve birkaç dakika suyunu çekene dek pişirip ocaktan alın. Dereotu ile süsleyerek servis yapın.