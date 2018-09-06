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Sofra / Tavuk Yemekleri / Sebzeli Tavuk Güveç

Sebzeli Tavuk Güveç

Sebzeli Tavuk Güveç
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet tavuk göğsü

2 adet kabak

2 adet patlıcan

1 adet havuç

3 adet domates

1 adet soğan

30 gram tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı hardal

3 çorba kaşığı tuzsuz soya sosu

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 tatlı kaşığı kuru biberiye

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Tavuk etini irice doğrayın. Kabak, patlıcan ve havucu dilimleyin. Domatesi ve soğanı rendeleyin. üm malzemeyi derin bir kabın içerisinde karıştırıp 2 saat dinlendirin. Ardından güvece alıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 2 saat kadar pişirin.
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