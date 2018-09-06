Sebzeli Tavuk Güveç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk etini irice doğrayın. Kabak, patlıcan ve havucu dilimleyin. Domatesi ve soğanı rendeleyin. üm malzemeyi derin bir kabın içerisinde karıştırıp 2 saat dinlendirin. Ardından güvece alıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 2 saat kadar pişirin.