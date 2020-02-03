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Tatlı ekşi soslu tavuk tarifi

Tavuğu sürekli olarak aynı şekillerde yemekten sıkıldınız mı ? Eğer cevabınız evet ise tatlı ekşi soslu tavuk sofralarınızı süsleyecek...
Tatlı ekşi soslu tavuk tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çin Mutfağı
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram tavuk göğsü



2'şer adet kırmızı biber ve sivribiber



1 adet soğan



5-6 dal taze soğan



4 dilim konserve ananas



2 çorba kaşığı zeytinyağı



Yarım su bardağı un



Yarım su bardağı nişasta



1 paket kabartma tozu



Tuz, karabiber



Tatlı ekşi sos için:



3 çorba kaşığı nişasta



1 çay bardağı soğuk su



1 su bardağı ananas suyu



3 çorba kaşığı elma sirkesi



Yarım su bardağı esmerşeker



1 çorba kaşığı soya sosu



Kızartmak için:



Sıvıyağ


YAPILIŞI

İrice doğranmış biber, soğan, taze soğanın yeşil kısımları ve lokmalık doğranmış ananası zeytinyağında ve harlı ateşte hafifçe soteleyin. Tatlı ekşi sos için nişastayı soğuk suda eritip tencereye alın. Üzerine kalan sos malzemesini ilave edip, kıvam alana dek orta ateşte pişirin. Kıvamı koyu gelirse su ile inceltebilirsiniz. Tavuk göğsünü lokmalık doğrayıp, tuz ve karabiberle ovalayın. Daha sonra kenara alın. Derin bir kapta un, nişasta, kabartma tozu ve yarım çay kaşığı tuzu karıştırın. Koyu kıvam alana dek azar azar su ilave edin. Tavuk parçalarını bu karışıma bulayıp, bol ve kızgın sıvıyağda altın rengi alana dek kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Daha sonra biberli karışıma ilave edin. Tatlı ekşi sos ekleyip servis yapın.

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