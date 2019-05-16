Tavuk Külbastılı Keşkek

Tavuk butlarını haşlayıp kemiklerinden ayırın ve didikleyin. Buğdayı bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ve haşlanmış tavuk etini ekleyip kaynatın. Ocaktan alın ve kapağı kapalı bir şekilde 1 gece bekletin. Ertesi gün ocağa oturtup 5-10 dakika kadar daha kaynatın. Tüm marine malzemesini bir kaba alıp karıştırın. Tavukları bu karışıma bulayıp buzdolabında en az3 saat bekletin. Kaynattığınız buğdayı geniş bir tencereye alın. Üzerine her defasında bir kepçe tavuk suyu ekleyerek tahta kaşık yardımıyla ezerek iyice dağılana kadar pişirin. Tereyağı, tuz ve beyaz biber ekleyip iyice karıştırın. Keşkek kıvam alınca servis tabağına alın. Marine ettiğiniz tavukları döküm tavada pişirin. Arzunuza göre dilimleyin ve keşkeğin üzerine koyarak servis edin.