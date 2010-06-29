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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Acıka

Acıka

Acıka
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg ceviz içi

4 dilim bayat ekmek içi

250 gram acı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bir buçuk tatlı kaşığı toz kişniş

4-5 diş sarımsak

YAPILIŞI

Cevizleri robottan geçirin (cevizler büyük parçalar halinde olmamalı) ve çukur bir kaba alın. Ekmek içlerini 5 dakika suda beklettikten sonra sıkıp, cevizlere ekleyin ve elinizle iyice karıştırın. Salçayı, sıvı yağı ve kişnişi ilave ederek karıştırmaya devam edin. En son dövülmüş sarımsakları katın. Karışımı ağzı kapalı bir kaba boşaltıp buzdolabında saklayabilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Bir Çerkes yemeği olan acıka, ekmeğe sürülerek sabahları kahvaltıda yenebilir.
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