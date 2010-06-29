Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Cevizleri robottan geçirin (cevizler büyük parçalar halinde olmamalı) ve çukur bir kaba alın. Ekmek içlerini 5 dakika suda beklettikten sonra sıkıp, cevizlere ekleyin ve elinizle iyice karıştırın. Salçayı, sıvı yağı ve kişnişi ilave ederek karıştırmaya devam edin. En son dövülmüş sarımsakları katın. Karışımı ağzı kapalı bir kaba boşaltıp buzdolabında saklayabilirsiniz.