Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg ceviz içi
4 dilim bayat ekmek içi
250 gram acı biber salçası
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Bir buçuk tatlı kaşığı toz kişniş
4-5 diş sarımsak
YAPILIŞI
Cevizleri robottan geçirin (cevizler büyük parçalar halinde olmamalı) ve çukur bir kaba alın. Ekmek içlerini 5 dakika suda beklettikten sonra sıkıp, cevizlere ekleyin ve elinizle iyice karıştırın. Salçayı, sıvı yağı ve kişnişi ilave ederek karıştırmaya devam edin. En son dövülmüş sarımsakları katın. Karışımı ağzı kapalı bir kaba boşaltıp buzdolabında saklayabilirsiniz.
PÜF NOKTASI
Bir Çerkes yemeği olan acıka, ekmeğe sürülerek sabahları kahvaltıda yenebilir.