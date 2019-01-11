Asma yaprağında yalancı suşi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pırıncı nişastası iyice gidene kadar yıkayın ve 2 çay bardağı suda haşlayın. Süzüp geniş bir kaba alın ve soğuyup suyunu çekene kadar bekletin. Üzerine sirke ve bal ekleyerek karıştırın. Daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Asma yapraklarını kaynamış suda yarım saat kadar beklettikten sonra (yapraklarınız sertse bu işlemi 2 kez tekrarlayabilirsiniz) soğuk su ile 2-3 kez yıkayıp tuzundan iyice arındırın. Süzdüğünüz asma yapraklarını temiz bir bezin veya kağıt havlunun içinde dikkatlice kurutun. Asma yapraklarının ıslak kalması sarma işleminizi zorlaştıracaktır. Yumurtaları bir kasede çırpın. Tereyağını bir tavada eritip üzerine yumurtayı dökün ve çırparak pişirmeye devam edin. Katılaşmaya başlarken tuzunu ve karabiberini ekleyip ocaktan alın ve soğumasını bekleyin. Kırmızı biber ve kornişonları uzunlamasına ince doğrayıp kenara alın. Sarma işlemi için kullanabileceğiniz bambu bir Amerikan servisiniz varsa üzerini streç filmle kaplayın. Eğer yoksa bir kesme tahtasını streç filmle kaplayın. Asma yapraklarının yarısını üst üste gelecek, aralarında boşluk kalmayacak ve 15x20 cm büyüklüğünde bir dikdörtgen oluşturacak biçimde yerleştirin. Hazırladığınız pirinci asma yapraklarının tamamını kaplayacak ve ince bir tabaka olacak şekilde üzerine yayın. Ortasında uzunlamasına somon fümenin, çırpılmış yumurtanın, kornişon ve kırmızı biberleri yarısını koyarak sıkı bir şekilde sarın. Kenarlarındaki fazlalıkları kesip düzgün bir silindir oluşturun ve streç filme sararak buzdolabına kaldırın. Kalan asma yapraklarını da aynı şekilde serin ve bu sefer somon fümeyi asma yapraklarını kaplayacak şekilde ince bir katman olarak yayın. Kalan çırpılmış yumurta, kornişon ve biberleri de ortasına gelecek şekilde koyup asma yapraklarını sarın. Kenarlarını kesip düzgün bir silindir haline getirerek streç filme sarıp buzdolabına kaldırın. 2 saat kadar buzdolabında dinlenen sarmaları dilediğiniz kalınlıkta kesip servis yapın