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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Avokadolu Enginar

Avokadolu Enginar

Avokadolu Enginar
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet enginar

1 adet soğan

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı zeytinyağı

6 adet kesme şeker

Yarım limonun suyu

2 su bardağı su

Yeteri kadar tuz

Üzerine:

2 adet avokado

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 çay kaşığı hardal

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Bir kabın içinde un, zeytinyağı, şeker, limon suyu ve tuzu karıştırın. 2 su bardağı su ilave edin. Bu sosa önce 4 parçaya bölünmüş soğan, ardından da enginarları ekleyip pişmeye bırakın. Diğer tarafta limon suyu, zeytinyağı, hardal, tuz ve karabiberi karıştırın. Küp doğranmış avokadoları bu sosta en az yarım saat bekletip, enginarların üzerinde servis yapın.
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