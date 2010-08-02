Avokadolu Enginar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir kabın içinde un, zeytinyağı, şeker, limon suyu ve tuzu karıştırın. 2 su bardağı su ilave edin. Bu sosa önce 4 parçaya bölünmüş soğan, ardından da enginarları ekleyip pişmeye bırakın. Diğer tarafta limon suyu, zeytinyağı, hardal, tuz ve karabiberi karıştırın. Küp doğranmış avokadoları bu sosta en az yarım saat bekletip, enginarların üzerinde servis yapın.