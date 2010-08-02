Avokadolu Enginar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet enginar
1 adet soğan
2 çorba kaşığı un
1 su bardağı zeytinyağı
6 adet kesme şeker
Yarım limonun suyu
2 su bardağı su
Yeteri kadar tuz
Üzerine:
2 adet avokado
1 çay bardağı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı hardal
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Bir kabın içinde un, zeytinyağı, şeker, limon suyu ve tuzu karıştırın. 2 su bardağı su ilave edin. Bu sosa önce 4 parçaya bölünmüş soğan, ardından da enginarları ekleyip pişmeye bırakın. Diğer tarafta limon suyu, zeytinyağı, hardal, tuz ve karabiberi karıştırın. Küp doğranmış avokadoları bu sosta en az yarım saat bekletip, enginarların üzerinde servis yapın.