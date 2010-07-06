Babagannuş

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet bostan patlıcanı
3 diş sarımsak
2 çorba kaşığı süzme yoğurt
Yarım limonun suyu
Yarım çay bardağı tahin
Yeteri kadar tuz
Üzeri için: Zeytinyağı, nar
YAPILIŞI
Patlıcanları közleyip, kabuklarını temizleyin. Küp doğrayıp derin bir kaba alın. Üzerine kıyılmış sarımsak, süzme yoğurt ve tuzu ilave edip, çırpma teli ile karıştırın. Limon suyu ve tahini ekleyip, patlıcanı fazla ezmeden karıştırın. Servis tabağına alıp üzerine zeytinyağı gezdirin. Narla süsleyip servis yapın.