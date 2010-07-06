Babagannuş

Sofra Tarifi

2 adet bostan patlıcanı 3 diş sarımsak 2 çorba kaşığı süzme yoğurt Yarım limonun suyu Yarım çay bardağı tahin Yeteri kadar tuz Üzeri için: Zeytinyağı, nar

YAPILIŞI

Patlıcanları közleyip, kabuklarını temizleyin. Küp doğrayıp derin bir kaba alın. Üzerine kıyılmış sarımsak, süzme yoğurt ve tuzu ilave edip, çırpma teli ile karıştırın. Limon suyu ve tahini ekleyip, patlıcanı fazla ezmeden karıştırın. Servis tabağına alıp üzerine zeytinyağı gezdirin. Narla süsleyip servis yapın.