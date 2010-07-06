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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Babagannuş

Babagannuş

Babagannuş
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Lübnan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet bostan patlıcanı

3 diş sarımsak

2 çorba kaşığı süzme yoğurt

Yarım limonun suyu

Yarım çay bardağı tahin

Yeteri kadar tuz

Üzeri için: Zeytinyağı, nar

YAPILIŞI

Patlıcanları közleyip, kabuklarını temizleyin. Küp doğrayıp derin bir kaba alın. Üzerine kıyılmış sarımsak, süzme yoğurt ve tuzu ilave edip, çırpma teli ile karıştırın. Limon suyu ve tahini ekleyip, patlıcanı fazla ezmeden karıştırın. Servis tabağına alıp üzerine zeytinyağı gezdirin. Narla süsleyip servis yapın.
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