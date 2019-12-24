Bademli kısır tarifi

● Yarım su bardağı badem
● 1 su bardağı ince bulgur
● Yeteri kadar sıcak su
● Yarım çay bardağı sıvıyağ
● 2 adet orta boy soğan
● 1 çorba kaşığı biber salçası
● 1 tatlı kaşığı domates salçası
● 10 dal ince kıyılmış taze soğan
● 10 dal ince kıyılmış maydanoz
● Yarım limonun suyu
● 2 çorba kaşığı nar ekşisi
● Tuz
Bademleri kaynayan suya atıp, 5 dakika sonra çıkarın. Süzüp kabuklarını soyun ve ikiye bölün. Yapışmaz yüzeyli bir tavada karıştırarak, renkleri dönene dek kavurun. Bulguru bir tencereye alıp üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin ve kapağını kapatın. Diğer taraftan sıvıyağı kızdırıp, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine salçaları ilave edin. Bir-iki dakika kavurup ocaktan alın. Daha sonra şişen bulgurun üzerine ilave edip iyice karıştırın. Badem, soğan, maydanoz, limon suyu, nar ekşisi ve tuz ilave edin. Buzdolabında 1 saat bekletip servis yapın.