Bahar salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Enginarları tencereye yerleştirin. Üzerine 1 su bardağı su, limon suyu, kesme şeker ve tuz ekleyip yaklaşık 10 dakika haşlayın. Daha sonra her birini dörde bölün. Ayrı bir yerde kuşkonmazları kalan 1 su bardağı su, karbonat ve tuzla 10 dakika haşlayın. Daha sonra buzlu suya atıp, 2 dakika dinlendirin. Suyunu süzüp, her bir kuşkonmazı 3 parçaya bölün. Geniş bir kapta enginar, kuşkonmaz, bezelye, kıyılmış maydanoz, dereotu, soğan ve dilimlenmiş kornişon turşuyu harmanlayıp servis tabağına alın. Üzerine kabukları temizlenip dilimlenmiş avokado yerleştirin. Sos için tüm malzemeyi derin bir kapta iyice çırpıp, salatanın üzerine gezdirin. Altın çilekle süsleyip servis yapın.