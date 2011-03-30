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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Bakla Sarması

Bakla Sarması

Bakla Sarması
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • TOKAT
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram taze asma yaprağı

Bir buçuk su bardağı kuru iç bakla

2 adet büyük boy soğan

Yarım su bardağı ince bulgur ve

aşurelik buğday karışımı

1 çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

7-8 dal taze reyhan

1 adet büyük boy domates

Yarım demet ince kıyılmış dereotu

600 gram koyun sırtı, tuz

Üzerine: 1 adet soğan

1 çorba kaşığı salça

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Yarım su bardağı su

YAPILIŞI

İç baklayı derin bir kaseye alın. İçine küp doğranmış soğan, yıkanmış ince bulgur ve aşurelik buğday karışımı, domates - biber salçası, ince kıyılmış taze reyhan, rendelenmiş domates ve dereotunu katıp iyice karıştırın. Sıcak suda haşlanmış taze asma yaprağının içine 1 çorba kaşığı iç harçtan koyup kare bohça şeklinde sarın. Taze asma yaprağı ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Tencerenin dibine 2-3 adet taze asma yaprağı yayın ve üzerine büyük kareler halinde kesilmiş eti yerleştirin. En üste de sarmaları dizin ve üstlerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirmeye devam edin. Diğer tarafta bir tavada ince kıyılmış soğan ile salçayı, tereyağı ve sıvı yağda kavurun. Yarım su bardağı su ilave edip, 1-2 taşım kaynatın. Bu karışımı dolmanın üzerine boşaltın. Kısık ateşte 2 saat daha pişirdikten sonra sıcak servis yapın.

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