Bakla Sarması

İç baklayı derin bir kaseye alın. İçine küp doğranmış soğan, yıkanmış ince bulgur ve aşurelik buğday karışımı, domates - biber salçası, ince kıyılmış taze reyhan, rendelenmiş domates ve dereotunu katıp iyice karıştırın. Sıcak suda haşlanmış taze asma yaprağının içine 1 çorba kaşığı iç harçtan koyup kare bohça şeklinde sarın. Taze asma yaprağı ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Tencerenin dibine 2-3 adet taze asma yaprağı yayın ve üzerine büyük kareler halinde kesilmiş eti yerleştirin. En üste de sarmaları dizin ve üstlerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirmeye devam edin. Diğer tarafta bir tavada ince kıyılmış soğan ile salçayı, tereyağı ve sıvı yağda kavurun. Yarım su bardağı su ilave edip, 1-2 taşım kaynatın. Bu karışımı dolmanın üzerine boşaltın. Kısık ateşte 2 saat daha pişirdikten sonra sıcak servis yapın.