Balkabağı Mücveri

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Haşlanmış bal kabağını çatalla ezin. İnce kıyılmış soğanı 3 çorba kaşığı zeytinyağında kavurun ve soğumaya bırakın. Bal kabağı, soğan, yumurta, un, badem, tuz ve karabiberi iyice yoğurun. Elinizi una bulayıp bu hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve şekil verin. Diğer tarafta bir kasede galeta unu ve susamı karıştırın. Yumurtaları ayrı bir kasede çırpın. Hazırladığınız mücverleri önce susamlı karışıma daha sonra yumurtaya bulayın. Kızgın sıvı yağda arkalı önlü kızartın. Sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapın.