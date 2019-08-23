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Barbunyalı Fasulye

Vücut direncini artıran barbunya, enerji vermesi ve uzun süre zinde hissettirmesiyle de mutfaklarda sık sık pişirilen tarifler arasındadır. İşte size hafif tarifi ve besleyiciliğiyle barbunyalı fasulye tarifi
Barbunyalı Fasulye
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg taze fasulye



Yarım kg barbunya



5 çorba kaşığı zeytinyağı



1 adet soğan, 3 diş sarmısak



3 adet domates



1 adet kesmeşeker



Yeteri kadar su, tuz


YAPILIŞI

TENCEREYE aldığınız zeytinyağında yemeklik doğranmış soğan ve kıyılmış sarmısağı soteleyin. Kabukları soyulup küp doğranmış domates ve kesmeşekeri ilave edip karıştırın. Ayıklanmış ve ortadan ikiye kırılmış fasulye ile barbunyayı katın. Tuzunu ayarlayıp, üzerine çıkacak kadar su ekleyin. Tüm malzemeyi şöyle bir karıştırıp tencerenin kapağını kapatın. 5 dakika harlı sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Sıcak, ılık veya soğuk olarak servis yapabilirsiniz

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