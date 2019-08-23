Barbunyalı Fasulye

TENCEREYE aldığınız zeytinyağında yemeklik doğranmış soğan ve kıyılmış sarmısağı soteleyin. Kabukları soyulup küp doğranmış domates ve kesmeşekeri ilave edip karıştırın. Ayıklanmış ve ortadan ikiye kırılmış fasulye ile barbunyayı katın. Tuzunu ayarlayıp, üzerine çıkacak kadar su ekleyin. Tüm malzemeyi şöyle bir karıştırıp tencerenin kapağını kapatın. 5 dakika harlı sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Sıcak, ılık veya soğuk olarak servis yapabilirsiniz