Biber Dolması

Üye Tarifi

YAPILIŞI

Soğan rendelenir..Fıstıkla beraber rendelenmiş soğan zeytinyağı ile hafif pembe kavrulur.Ayıklanıp yıkanmış pirinç katılıp bir kaç kere daha çevrilir.2 bardak sıcak su konup orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişirilir.10-15 dakika kapak kapalı olarak buharı ile demlendirilir.İnce kıyılmış maydanoz ve dereotu ,nane,.tarçın,yenibahar, karabiber,tuz.şeker,limon suyu konulup karıştırılır.hazırlanan sebzelere doldurulur veya sarılır.Tencereye dizilip 2 bardak sıcak su konur.Orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişirilir.Üzerine yarım kahve fincanı zeytinyağ gezdilir.Soğuyuncaya kadar kapak kapalı tutulur..



