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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Biber Dolması

Biber Dolması

Biber Dolması
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Üye Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

(biber dolması yapılacaksa; her biber için bir çorba kaşığı pirinç)

1 su bardağı zeytinyağ

7-8 adet soğan

1/2 demet maydanoz-dereotu

1 avuç kuru nane

2 çay kaşığı tuz

1 limon

1 çay kaşığı tarçın, yenibahar,şeker

1 çorba kaşığı çam fıstığı (isteğe bağlı)

2 çorba kaşığı kuş üzümü(isteğe bağlı)

1/2 kg yaprak

YAPILIŞI

Soğan rendelenir..Fıstıkla beraber rendelenmiş soğan zeytinyağı ile hafif pembe kavrulur.Ayıklanıp yıkanmış pirinç katılıp bir kaç kere daha çevrilir.2 bardak sıcak su konup orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişirilir.10-15 dakika kapak kapalı olarak buharı ile demlendirilir.İnce kıyılmış maydanoz ve dereotu ,nane,.tarçın,yenibahar, karabiber,tuz.şeker,limon suyu konulup karıştırılır.hazırlanan sebzelere doldurulur veya sarılır.Tencereye dizilip 2 bardak sıcak su konur.Orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişirilir.Üzerine yarım kahve fincanı zeytinyağ gezdilir.Soğuyuncaya kadar kapak kapalı tutulur..

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