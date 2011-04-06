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MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
(biber dolması yapılacaksa; her biber için bir çorba kaşığı pirinç)
1 su bardağı zeytinyağ
7-8 adet soğan
1/2 demet maydanoz-dereotu
1 avuç kuru nane
2 çay kaşığı tuz
1 limon
1 çay kaşığı tarçın, yenibahar,şeker
1 çorba kaşığı çam fıstığı (isteğe bağlı)
2 çorba kaşığı kuş üzümü(isteğe bağlı)
1/2 kg yaprak
YAPILIŞI
Soğan rendelenir..Fıstıkla beraber rendelenmiş soğan zeytinyağı ile hafif pembe kavrulur.Ayıklanıp yıkanmış pirinç katılıp bir kaç kere daha çevrilir.2 bardak sıcak su konup orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişirilir.10-15 dakika kapak kapalı olarak buharı ile demlendirilir.İnce kıyılmış maydanoz ve dereotu ,nane,.tarçın,yenibahar, karabiber,tuz.şeker,limon suyu konulup karıştırılır.hazırlanan sebzelere doldurulur veya sarılır.Tencereye dizilip 2 bardak sıcak su konur.Orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişirilir.Üzerine yarım kahve fincanı zeytinyağ gezdilir.Soğuyuncaya kadar kapak kapalı tutulur..