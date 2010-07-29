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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Börülce Salatası

Börülce Salatası

Börülce Salatası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • MANİSA
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg börülce

2 adet orta boy soğan

4 adet orta boy domates

1 su bardağı kaynar su

2 tatlı kaşığı toz şeker

3 diş sarımsak

3 çorba kaşığı sirke

1 çay bardağı ince dövülmüş ceviz

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz



Üzerine:

150 gram teneke tulum peyniri (İzmir tulum peyniri)

Ceviz içi

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış börülceyi tencereye alın. Ortasına bütün domates ile kabukları soyulmuş soğanı yerleştirin. Kaynar su, toz şeker ve tuz ekledikten sonra 20 dakika pişirin. Pişmiş domatesin kabuğunu soyup soğanla birlikte bir kasenin içinde çatalla iyice ezin. Dövülmüş sarımsak, sirke, ceviz ve zeytinyağı koyup karıştırarak sos hazırlayın. Börülceyi bir kevgirle alın ve servis tabağına yayın. Üzerine rendelenmiş tulum peynirini serpin. En üste de domates sosu gezdirin. Buzdolabında tatların birbirine geçmesi için 1 saat beklettikten sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Ege yöresinde börülce haşlanan su ile tarhana çorbaı yapılır. Siz de aynı şekilde değerlendirebilirsiniz.
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