Börülce Salatası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış börülceyi tencereye alın. Ortasına bütün domates ile kabukları soyulmuş soğanı yerleştirin. Kaynar su, toz şeker ve tuz ekledikten sonra 20 dakika pişirin. Pişmiş domatesin kabuğunu soyup soğanla birlikte bir kasenin içinde çatalla iyice ezin. Dövülmüş sarımsak, sirke, ceviz ve zeytinyağı koyup karıştırarak sos hazırlayın. Börülceyi bir kevgirle alın ve servis tabağına yayın. Üzerine rendelenmiş tulum peynirini serpin. En üste de domates sosu gezdirin. Buzdolabında tatların birbirine geçmesi için 1 saat beklettikten sonra servis yapın.