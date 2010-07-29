Börülce Salatası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg börülce
2 adet orta boy soğan
4 adet orta boy domates
1 su bardağı kaynar su
2 tatlı kaşığı toz şeker
3 diş sarımsak
3 çorba kaşığı sirke
1 çay bardağı ince dövülmüş ceviz
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Üzerine:
150 gram teneke tulum peyniri (İzmir tulum peyniri)
Ceviz içi
YAPILIŞI
Ayıklanmış ve yıkanmış börülceyi tencereye alın. Ortasına bütün domates ile kabukları soyulmuş soğanı yerleştirin. Kaynar su, toz şeker ve tuz ekledikten sonra 20 dakika pişirin. Pişmiş domatesin kabuğunu soyup soğanla birlikte bir kasenin içinde çatalla iyice ezin. Dövülmüş sarımsak, sirke, ceviz ve zeytinyağı koyup karıştırarak sos hazırlayın. Börülceyi bir kevgirle alın ve servis tabağına yayın. Üzerine rendelenmiş tulum peynirini serpin. En üste de domates sosu gezdirin. Buzdolabında tatların birbirine geçmesi için 1 saat beklettikten sonra servis yapın.
PÜF NOKTASI
Ege yöresinde börülce haşlanan su ile tarhana çorbaı yapılır. Siz de aynı şekilde değerlendirebilirsiniz.