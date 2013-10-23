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Bulgur Köftesi

Bulgur Köftesi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ince bulgur

3 çorba kaşığı un

Bir buçuk su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak, 1 adet soğan

4 çorba kaşığı mısır yağı

1'er çay kaşığı pul biber ve karabiber

1 çorba kaşığı reyhan, tuz

YAPILIŞI

Bulguru derin bir kaba alıp, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Kapağını kapatıp 15 dakika dinlendirin. Tuz ve un ekleyin. Ara sıra elinizi ıslatıp iyice yoğurarak yumuşak kıvamlı bir karışım elde edin. Erik büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde sıkarak şekil verin. Ayrı bir tencereye bol miktarda su ve yeteri kadar tuz koyup kaynatın. Kaynamaya başlayınca bulgur köftelerini atıp, orta ateşte 20-25 dakika haşlayın. Ayrı bir yerde yoğurt ve kıyılmış sarımsağı krema kıvamı alana dek çırpın. Servis tabağına döküp, üzerine bulgur köftelerini yerleştirin. Yemeklik doğranmış soğanı mısır yağında hafif karamelize olana dek soteleyin. Pul biber, karabiber ve reyhan ekleyip 2-3 dakika karıştırarak sotelemeye devam edin. Karışım sıcakken köftelerin üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Köfteleri yuvarlak da yapabilirsiniz.
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