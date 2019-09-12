Çiğ yaprak sarma tarifi

Asma yapraklarını kaynar tuzlu suda 2-3 dakika haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın. İç malzeme için kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Kesmeşeker ekleyip karıştırın. Yıkanıp suyu süzülmüş pirinç, kuşüzümü, dolmalık fıstık, nane, karabiber, tuz ve su ilave edip, suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Yaprakları düz bir zemin üzerine yayın. Ortalarına harcı pay edip, sigara böreği gibi sarın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın