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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Çiğ yaprak sarma tarifi

Çiğ yaprak sarma tarifi

Geleneksel yaprak sarmasını hiç böyle denediniz mi?
Çiğ yaprak sarma tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram asma yaprağı



2 adet soğan



5 çorba kaşığı zeytinyağı



1 adet kesmeşeker



2 su bardağı pirinç



2 çorba kaşığı kuşüzümü



2 çorba kaşığı dolmalık fıstık



1 çorba kaşığı kuru nane



1 çay kaşığı karabiber, tuz



İki buçuk su bardağı su


YAPILIŞI

Asma yapraklarını kaynar tuzlu suda 2-3 dakika haşlayın. Suyunu süzüp kenara alın. İç malzeme için kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Kesmeşeker ekleyip karıştırın. Yıkanıp suyu süzülmüş pirinç, kuşüzümü, dolmalık fıstık, nane, karabiber, tuz ve su ilave edip, suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Yaprakları düz bir zemin üzerine yayın. Ortalarına harcı pay edip, sigara böreği gibi sarın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın

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