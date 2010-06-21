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Deniz Börülceli Enginar

Deniz Börülceli Enginar
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet deniz börülcesi

4 adet enginar

1 adet limonun suyu

Bir tutam karbonat

5 çorba kaşığı zeytinyağı

4 diş sarımsak

2 çorba kaşığı balzamik sirke

1 adet havuç

Yarım demet dereotu

Yeteri kadar su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Bir su bardağı su ve yarım limon suyunu bir tencereye alıp enginarları haşlayın. Deniz börülcesini karbonatlı bol suda haşlayın. Yeşil kalması için soğuk suda 5 dakika bekletin. Süzdükten sonra, uç kısımlarından elinizle tutup sıyırarak kılçıklarını temizleyin. Bir tabağa alıp üzerine kalan limon suyu, dövülmüş sarımsak, zeytinyağı, sirke ve tuz ekleyip karıştırın. Pişen enginarları servis tabağına alıp soğutun. Havucu soyup incecik dilimleyin ve enginarların içine yerleştirin. Üzerine deniz börülcesini paylaştırın. Dereotu ile süsleyerek servis yapın.
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