Ebegümeci Sarması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ebegümeci yapraklarını saplarından ayırdıktan sonra, kaynayan suya batırıp çıkarın. Saplarını atmayın. Kıymayı derin bir kaba alıp üzerine soğanı rendeleyin. Bulgur, nane, maydanoz, nar ekşisi, karabiber ve tuzu ilave edip yoğurun. Harcınız sert olursa biraz su ilave ederek yumuşatabilirsiniz. Ebegümeci yapraklarını açıp içlerine yeterli miktarda harç koyup sarın. Tüm harç bitene kadar işlemi sürdürün. Bir tencerenin dibine ebegümeci

saplarını yerleştirin. Hazırladığınız sarmaları üzerine koyup bir tabak kapatın. Suyunu ekleyip kısık ateşte pişirin. Pancar turşusu suyu karıştırarak pembeleştirdiğiniz yoğurdu servis tabağının etrafına gezdirin. Ortasına sarmaları yerleştirin. Kuşburnu ile süsleyerek servis yapın.