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Ebegümeci Sarması

Ebegümeci Sarması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 büyük demet ebegümeci

200 gram az yağlı kuzu kıyması (kol kısmından)

1 adet büyük boy soğan

Yarım su bardağı pilavlık bulgur

1 demet kıyılmış taze nane

Yarım demet kıyılmış maydanoz

1 çorba kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı sıcak su

Tuz



Servis için:

1 kase yoğurt

2 çorba kaşığı pancar turşusu suyu

5-6 adet kuşburnu

YAPILIŞI

Ebegümeci yapraklarını saplarından ayırdıktan sonra, kaynayan suya batırıp çıkarın. Saplarını atmayın. Kıymayı derin bir kaba alıp üzerine soğanı rendeleyin. Bulgur, nane, maydanoz, nar ekşisi, karabiber ve tuzu ilave edip yoğurun. Harcınız sert olursa biraz su ilave ederek yumuşatabilirsiniz. Ebegümeci yapraklarını açıp içlerine yeterli miktarda harç koyup sarın. Tüm harç bitene kadar işlemi sürdürün. Bir tencerenin dibine ebegümeci
saplarını yerleştirin. Hazırladığınız sarmaları üzerine koyup bir tabak kapatın. Suyunu ekleyip kısık ateşte pişirin. Pancar turşusu suyu karıştırarak pembeleştirdiğiniz yoğurdu servis tabağının etrafına gezdirin. Ortasına sarmaları yerleştirin. Kuşburnu ile süsleyerek servis yapın.
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