DETAYLI ARA
Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Erikli yaprak sarma

Erikli yaprak sarma

Erikli yaprak sarma
  • (6-8 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

15 adet kuru ekşi erik, 400 gram kuzu-dana karışık kıyma, 300 gram salamura asma yaprağı, Yarım su bardağı pirinç, 3 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak 6'şar dal maydanoz dereotu, nane, 1 çorba kaşığı tereyağı, Yeteri kadar su, tuz, karabiber

YAPILIŞI

Asma yapraklarını ılık suya koyup, birkaç kez suyunu değiştirerek fazla tuzunu alın. Sudan çıkarıp elinizle sıkın. Kıymayı geniş bir kaba alıp, üzerine yıkanıp süzülmüş pirinç, sıvı yağ, ince kıyılmış soğan,sarımsak, maydanoz, dereotu, nane, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Bir adet asma yaprağını düz bir zemine serip içine hazırladığınız harçtan koyup, sarın. İç harç ve yaprak bitene dek işleme devamedin. Bir tencerenin dibine birkaç adet asma yaprağı serin. Üzerine, aralarına kuru erikleri koyarak, birkaç kat halinde sarmaları yerleştirin. Tuz ve karabiber serpin. Sarmaların seviyesine gelecek kadar sıcak su ekleyin. Tereyağını 3-4 parça halinde tencereye koyun. Sarmaların üzerine ısıya dayanıklı bir kapak yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatıp ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan sonra 30 dakika pişirip ocaktan alın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Zeytinyağlı Salatalık
Zeytinyağlı Salatalık
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Pratik Taze Fasulye Turşusu
Kızarmış Biber Dolması
Kızarmış Biber Dolması
Yoğurt Soslu Fasulye
Yoğurt Soslu Fasulye
Patates salatalı enginar
Patates salatalı enginar
Hurma Dolması
Hurma Dolması
Zeytinyağlı Türlü
Zeytinyağlı Türlü
Pastırmalı Kavurma
Pastırmalı Kavurma

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN