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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Fava

Fava

Fava
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kuru bakla

2 adet kesme şeker

Yeteri kadar su

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1-2 dal dereotu

2-3 dilim limon

tuz

YAPILIŞI

Ayıklanmış kuru baklayı bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu değiştirip tuz ve kesme şeker eklediğiniz suda haşlayın. Biraz sulu kalacak şekilde suyunu süzün. Üzerine limon suyu ve yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyip blenderden geçirin. Servis tabağının her tarafını yağlayıp favayı içine dökün. Üzerini düzeltip iyice soğutun. Kalan zeytinyağını üzerine gezdirin. Dereotu ve limon dilimleriyle süsleyip servis yapın.
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