Hodan (kaldirik) Sarması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencerede suyu kaynatıp hodanı yumuşayana kadar haşlayın. Kevgir ile tencereden çıkarıp soğuk suyun içine atın. Birkaç dakika beklettikten sonra suyunu sıkarak bir kenara alın. Derin bir kasede mısır unu, buğday unu, bir tutam tuz, yarım su bardağı sıvı yağ ve sütü karıştırın. Çok az su ilave ederek hamuru hafif sulandırın.Haşlanan hodan yapraklarına hamurdan bir parça koyup, sarma şeklinde sarın. Hazırladığınız sarmaları tencereye dizin. Üzerine çıkacak kadar su ekleyip kısık ateşte pişmeye bırakın. Yemeklik doğranmış soğanı yarım su bardağı sıvı yağda pembeleştirip pişen sarmaların üzerine gezdirin. Dövülmüş sarımsakları yoğurda ekleyip karıştırın. Hodan sarmasını servis tabağına alıp üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. En üste de kızdırılmış pul biberli sıvı yağı gezdirip sıcak olarak servis yapın