Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk su bardağı nohut
Yeteri kadar su
3 adet limonun suyu
Yarım su bardağı tahin
Yarım su bardağı süzme yoğurt
3 diş sarımsak
Yarım su bardağı zeytinyağı
Yeteri kadar tuz
Servis için: Domates sos
YAPILIŞI
Bir gün önceden ıslattığınız nohudun suyunu süzüp tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip, haşlayın. Yeniden suyunu süzüp, kabuklarını temizleyin. Ezerek püre haline getirin. Derin bir kaba alıp, üzerine limon suyu, tahin, yoğurt ilave edip karıştırın. Kıyılmış sarımsak ve zeytinyağı ekleyip karıştırın. Tuz ilave edip, domates sosla servis yapın.