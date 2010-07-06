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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Humus

Humus

Humus
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Lübnan Mutfağı
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı nohut

Yeteri kadar su

3 adet limonun suyu

Yarım su bardağı tahin

Yarım su bardağı süzme yoğurt

3 diş sarımsak

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yeteri kadar tuz

Servis için: Domates sos

YAPILIŞI

Bir gün önceden ıslattığınız nohudun suyunu süzüp tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip, haşlayın. Yeniden suyunu süzüp, kabuklarını temizleyin. Ezerek püre haline getirin. Derin bir kaba alıp, üzerine limon suyu, tahin, yoğurt ilave edip karıştırın. Kıyılmış sarımsak ve zeytinyağı ekleyip karıştırın. Tuz ilave edip, domates sosla servis yapın.
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