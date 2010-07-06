Sofra Tarifi

Bir buçuk su bardağı nohut Yeteri kadar su 3 adet limonun suyu Yarım su bardağı tahin Yarım su bardağı süzme yoğurt 3 diş sarımsak Yarım su bardağı zeytinyağı Yeteri kadar tuz Servis için: Domates sos

YAPILIŞI

Bir gün önceden ıslattığınız nohudun suyunu süzüp tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip, haşlayın. Yeniden suyunu süzüp, kabuklarını temizleyin. Ezerek püre haline getirin. Derin bir kaba alıp, üzerine limon suyu, tahin, yoğurt ilave edip karıştırın. Kıyılmış sarımsak ve zeytinyağı ekleyip karıştırın. Tuz ilave edip, domates sosla servis yapın.