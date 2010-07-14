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İmambayıldı

İmambayıldı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg küçük boy patlıcan

Kızartmak için: Zeytinyağ

İçi için:

Yarım kahve fincanı zeytinyağı

4 adet soğan

1 baş sarımsak

4'er adet domates ve sivri biber

3 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Süslemek için: Maydanoz

YAPILIŞI

Saplarını kestiğiniz patlıcanları yıkayın ve kurulayın. Tavada zeytinyağını kızdırıp, patlıcanları dizin. Ağzını bir kapakla kapatın ve kısık ateşte hafif kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün ve kabuklarını soyun. Daha sonra fırın tepsisine dizin. Ortalarını bir bıçakla çizin. İç malzemesi için tavaya aldığınız zeytinyağında kıyılmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ve kıyılmış sivri biberi katın. Domates, suyunu salıp çekene kadar sotelemeye devam edin. Toz şeker ve tuzunu katın. Hazırladığınız iç malzemeyi patlıcanların ortasına paylaştırın. Tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Fırından çıkarıp, servis tabağına alın. Üzerlerini maydanozla süsleyip, soğuk olarak servis yapın.
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