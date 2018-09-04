Kızarmış Biber Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kırmızı biber ve köy biberlerini bütün halde, bol yağda kızartıp kağıt havlu üzerine çıkararak fazla yağını alın. Kızarmış köy biberini kıyın. Domates ve salatalık turşusunu küp doğrayın. Maydanozu ince kıyın. Dil peynirini didikleyin. Tüm malzemeyi karıştırıp harmanlayın. Kırmızı biberlerin üst kısmına karnıyarık yapar gibi kesik atarak ortasını açın. Çekirdeklerini çıkarıp hazırladığınız karışımı içlerine doldurun ve servis yapın.