Kızarmış Biber Dolması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet kırmızı biber
KIZARTMAK İÇİN:
Sıvı yağ
İÇ MALZEME İÇİN:
2 adet köy biberi
150 gram dil peyniri
2 adet domates
2-3 adet salatalık turşusu
7-8 dal maydanoz
2 dal taze soğan
1/2 adet limon suyu
3 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz
YAPILIŞI
Kırmızı biber ve köy biberlerini bütün halde, bol yağda kızartıp kağıt havlu üzerine çıkararak fazla yağını alın. Kızarmış köy biberini kıyın. Domates ve salatalık turşusunu küp doğrayın. Maydanozu ince kıyın. Dil peynirini didikleyin. Tüm malzemeyi karıştırıp harmanlayın. Kırmızı biberlerin üst kısmına karnıyarık yapar gibi kesik atarak ortasını açın. Çekirdeklerini çıkarıp hazırladığınız karışımı içlerine doldurun ve servis yapın.