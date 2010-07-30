Kuzu Etli Ebegümeci

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ebegümecini iyice yıkadıktan sonra süzmeye bırakın. Et suyunu bir tencereye alarak kaynatın. Ardından küp kestiğiniz kuzu etini ilave edip, 20 dakika kadar pişirin. Ayrı bir tavada zeytinyağını, arpacık soğanı, küçük doğranmış soğanı pembeleşinceye dek soteleyin. İnce kıydığınız sarımsağı soğanlara ilave edip 3-4 dakika daha çevirin. Pişen kuzu etlerini süzüp soğan ve sarımsaklı soteye ekleyin. Sonrasında süzdüğünüz etin suyundan 4 çorba kaşığı alarak etlere ilave edin. 15 dakika daha pişirin. Son olarak ebegümecini, tuzu, karabiberi, toz şekeri de etlere ekledikten sonra 10 dakika pişirerek servis yapın.