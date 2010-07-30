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Kuzu Etli Ebegümeci

Kuzu Etli Ebegümeci
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yunan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 bağ ebegümeci

2 su bardağı et suyu

300 gram kuzu eti

Yarım kahve fincanı zeytinyağı

6 adet arpacık soğan

1 adet ince kıyılmış soğan

2 diş sarımsak

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Ebegümecini iyice yıkadıktan sonra süzmeye bırakın. Et suyunu bir tencereye alarak kaynatın. Ardından küp kestiğiniz kuzu etini ilave edip, 20 dakika kadar pişirin. Ayrı bir tavada zeytinyağını, arpacık soğanı, küçük doğranmış soğanı pembeleşinceye dek soteleyin. İnce kıydığınız sarımsağı soğanlara ilave edip 3-4 dakika daha çevirin. Pişen kuzu etlerini süzüp soğan ve sarımsaklı soteye ekleyin. Sonrasında süzdüğünüz etin suyundan 4 çorba kaşığı alarak etlere ilave edin. 15 dakika daha pişirin. Son olarak ebegümecini, tuzu, karabiberi, toz şekeri de etlere ekledikten sonra 10 dakika pişirerek servis yapın.
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