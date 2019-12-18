Mahluta çorbası tarifi

Sıvıyağı bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine yıkanıp süzülmüş mercimeği ilave edin. Bir-iki dakika kavurup et suyunu katın. Mercimek iyice yumuşayınca ocaktan alıp, blenderden geçirin. Yeniden tencereye aktarıp ocağa oturtun. Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinç, kimyon ve tuz ilave edin. Pirinç yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Üzeri için tereyağını kızdırıp pulbiber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.