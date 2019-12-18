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Mahluta çorbası tarifi

İçinizi ısıtacak çorbalarınıza dahil olacak leziz sağlıklı bir çorba için mahlusa çorbası tarifi...
Mahluta çorbası tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 kahve fincanı kırmızı mercimek



1 kahve fincanı kırık pirinç



Yarım çay bardağı sıvıyağ



1 adet soğan



8 su bardağı et suyu



1 tatlı kaşığı kimyon, tuz



Üzerine: 2 çorba kaşığı tereyağı



Pulbiber, nane


YAPILIŞI

Sıvıyağı bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine yıkanıp süzülmüş mercimeği ilave edin. Bir-iki dakika kavurup et suyunu katın. Mercimek iyice yumuşayınca ocaktan alıp, blenderden geçirin. Yeniden tencereye aktarıp ocağa oturtun. Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinç, kimyon ve tuz ilave edin. Pirinç yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Üzeri için tereyağını kızdırıp pulbiber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.

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