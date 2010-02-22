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Maş Fasulyesi Piyazı

Maş Fasulyesi Piyazı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı maş fasulyesi

Yeteri kadar su

1 demet taze soğan

3-4 dal taze sarımsak

1 demet maydanoz

2 adet kırmızı biber

2 çorba kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı sumak

3 adet portakalın suyu

1 adet narın temizlenmiş taneleri

YAPILIŞI

Maş fasulyesini tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edip, fasulye yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzüp derin bir kaseye aktarın. Ayrı bir yerde kıyılmış soğan, taze sarımsak ve maydanozu karıştırın. Üzerine kıyılmış kırmızı biber, tuz, 2 çorba kaşığı nar ekşisi, pul biber, sumak ve portakal suyunu ilave edin. Elinizle iyice ezerek karıştırın. Bu karışımı maş fasulyesinin üzerine ekleyip karıştırın. Servis tabaklarına pay edin. Üzerine nar taneleri koyup servis yapın.

PÜF NOKTASI

Damak tadınıza göre, maş piyazının ekşisi az gelirse, limon suyu ilave edebilirsiniz.
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