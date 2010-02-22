Maş Fasulyesi Piyazı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Maş fasulyesini tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edip, fasulye yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzüp derin bir kaseye aktarın. Ayrı bir yerde kıyılmış soğan, taze sarımsak ve maydanozu karıştırın. Üzerine kıyılmış kırmızı biber, tuz, 2 çorba kaşığı nar ekşisi, pul biber, sumak ve portakal suyunu ilave edin. Elinizle iyice ezerek karıştırın. Bu karışımı maş fasulyesinin üzerine ekleyip karıştırın. Servis tabaklarına pay edin. Üzerine nar taneleri koyup servis yapın.