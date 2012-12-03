Mercimek Köftesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mercimeğe su ekleyip ocağa oturtun. Suyu yarı yarıya çekince domates salçası ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Ocaktan alıp, biber salçası ilave edin ve karıştırın. 2-3 dakika dinlendirin. Bulgur ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp, 5-6 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde doğranmış soğanı zeytinyağında iyice soteleyin. Ocaktan almaya yakın pul biber ve tuz ekleyin. Soğanlı karışımı tencereye ilave edip karıştırın. Yeniden dinlendirin. Kıyılmış soğan ve maydanoz ekleyin. Harçtan elinizle parçalar koparıp şekil verin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.