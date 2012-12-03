Mercimek Köftesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
3 su bardağı sıcak su
2 çorba kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 su bardağı köftelik bulgur
Bir buçuk çay bardağı zeytinyağı
3 adet soğan
1 çay kaşığı pul biber
7-8 dal taze soğan
1 demet maydanoz
Tuz
YAPILIŞI
Mercimeğe su ekleyip ocağa oturtun. Suyu yarı yarıya çekince domates salçası ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Ocaktan alıp, biber salçası ilave edin ve karıştırın. 2-3 dakika dinlendirin. Bulgur ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp, 5-6 dakika dinlendirin. Ayrı bir yerde doğranmış soğanı zeytinyağında iyice soteleyin. Ocaktan almaya yakın pul biber ve tuz ekleyin. Soğanlı karışımı tencereye ilave edip karıştırın. Yeniden dinlendirin. Kıyılmış soğan ve maydanoz ekleyin. Harçtan elinizle parçalar koparıp şekil verin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.