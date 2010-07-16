Mısır Unlu Biber

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çarliston biberleri ikiye ayırıp çekirdeklerini çıkarın. Fırında közleyip kabuklarını soyun. 3-4 tanesini ayırıp kalanları şeritler halinde uzunlamasına doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alıp ince kıyılmış sivri biberleri kavurun. Üzerine dövülmüş sarımsak, tuz ve közlediğiniz şerit biberleri ekleyip birkaç dakika pişirin. Kenara alıp sıcak tutun. 1 litre su kaynatın. Üzerine azar azar mısır unu ekleyin. Topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırarak 20 dakika pişirin. Üzerine dil peyniri ve maydanoz ekleyin. Tuzunu ayarlayın.Mısırlı harcın 1/3'ünü bir fırın kabına yayın. Biberli sarımsaklı malzemenin yarısını üzerine dökün. Kalan mısır ununun yarısını biberlerin üzerine dökün. Yeniden biberli sarımsak ve kalan mısır ununu tepsiye yerleştirin. Kaşar peynirini serpin. Ayırdığınız közlenmiş biberleri koyun. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında kaşar eriyene kadar tutup servis yapın