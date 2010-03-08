Mozzarellalı Biber Dolması

Sofra Tarifi

1 kg dolmalık biber 6-7 adet arpacık soğan Yarım çay bardağı zeytinyağı 3 diş sarımsak 1 su bardağı pirinç Tuz, karabiber Yeteri kadar sıcak su Sos için: 1 demet dereotu veya fesleğen 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen 1 çorba kaşığı zeytinyağı 1-2 çorba kaşığı su 3 adet domates 2 top mozzarella peyniri Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Soğanları kıyıp tencereye alın. Zeytinyağında kavurup, kıyılmış sarımsak ve pirinci ilave edin. Sos için kıyılmış dereotu, kuru fesleğen, zeytinyağı ve suyu blenderden geçirin. Sostan 1 çorba kaşığı ayırıp kenara alın. Kalan sosa küp doğranmış domates ve peyniri ekleyin. Kaşık yardımıyla karıştırıp, pirinçli karışıma ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Dolmalık biberlerin üst kapaklarını kesip, çekirdek yataklarını çıkarın. İçlerine tuz ve karabiber sürün. Harcı içlerine doldurup, suyunu ilave edin. Fırın tepsisine yerleştirip, dolmaların yarısına gelecek kadar sıcak su ilave edin. Kapaklarını kapatmadan, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Tepsiyi fırından alıp biberlerin kapaklarını kapatın ve 10 dakika daha pişirin. Fırından aldığınızda, ayırdığınız sosla süsleyip servis yapın.

