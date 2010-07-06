Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 kişilik



Dört buçuk su bardağı ceviz



Yarım su bardağı biber salçası



Yarım su bardağı zeytinyağı



1 çorba kaşığı pekmez



2 çorba kaşığı nar ekşisi



1 çorba kaşığı hazır acı sos



Yeteri kadar kırmızıbiber, kimyon



1 çay kaşığı galeta unu



Üzeri için: Kıyılmış ceviz