Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 kişilik
Dört buçuk su bardağı ceviz
Yarım su bardağı biber salçası
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı pekmez
2 çorba kaşığı nar ekşisi
1 çorba kaşığı hazır acı sos
Yeteri kadar kırmızıbiber, kimyon
1 çay kaşığı galeta unu
Üzeri için: Kıyılmış ceviz
YAPILIŞI
Cevizi irice dövüp, derin bir kaseye alın. Üzerine yarım su bardağı biber salçası, zeytinyağı, 1 çorba kaşığı pekmez, nar ekşisi, acı sos, kırmızıbiber, kimyon ve galeta unu ekleyip karıştırın. Servis tabağına alıp, ceviz serperek servis yapın.