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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Muhammara

Muhammara

Muhammara
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Lübnan Mutfağı
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 kişilik

Dört buçuk su bardağı ceviz

Yarım su bardağı biber salçası

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı pekmez

2 çorba kaşığı nar ekşisi

1 çorba kaşığı hazır acı sos

Yeteri kadar kırmızıbiber, kimyon

1 çay kaşığı galeta unu

Üzeri için: Kıyılmış ceviz

YAPILIŞI

Cevizi irice dövüp, derin bir kaseye alın. Üzerine yarım su bardağı biber salçası, zeytinyağı, 1 çorba kaşığı pekmez, nar ekşisi, acı sos, kırmızıbiber, kimyon ve galeta unu ekleyip karıştırın. Servis tabağına alıp, ceviz serperek servis yapın.
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